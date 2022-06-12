«Что за день будет там, когда встречу я Христа!»

Закончился 6-й день 61-й Сессии Генеральной Конференции. Какие эмоции? Какие впечатления? Рассказать, конечно, хочется о многом. Впечатлений масса. Последний день завершился настолько торжественно, что по своему накалу эмоциональный фон просто превзошел все ожидания! Парад миссии был самым последним событием Генеральной Конференции. Все страны мира, где есть наши братья и сестры, куда проникла весть трех ангелов, были представлены делегатами съезда в национальных костюмах. Чинное шествие с флагами под торжественную музыку, огромное количество желающих запечатлеть важность момента, слезы радости на глазах, улыбки и благодарность от возможности сфотографироваться с представителями разных стран – все это было настоящим праздником для всех участников и гостей! Настоящая кульминация, ощущение того, что такие же, как ты братья и сестры есть во всем мире! Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня успешно проповедует Трехангельскую весть по всему земному шару! У каждого народа свои обычаи, национальные костюмы, культура, язык, но всех нас объединяет спасение в Иисусе Христе, желание рассказать о Его скором Втором Пришествии! Удивительная благодать Господа в том, как Он благословляет Свою Церковь и ведет ее! Мы Церковь Божья, и все народы, ее составляющие, являются детьми Божьими. Мы учимся доверять Богу, любить людей и трудиться для того, чтобы еще многие и многие люди обрели спасение в Господе!

Задолго до того, как участники шествия начали входить в зал, они выстроились в нужной последовательности в коридорах. Еще там участники парада миссии или, говоря языком прошлых сессий ГК, парада наций, начали фотографироваться друг с другом, обниматься и радостно восклицать при виде своих друзей и знакомых в национальных костюмах других стран! Стоять пришлось долго, некоторые костюмы были довольно плотными, и было жарко. Наконец наступил момент выхода участников. Мне тоже посчастливилось представлять одну из чудесных стран Евро-Азиатского дивизиона – Узбекистан. Тысячи людей пытались сделать фотографии этого шествия – не всем получалось запечатлеть все страны, потому что их было очень много, люди останавливали шествие и просили сфотографироваться – делали селфи, фотографировались семьями, приветственно махали руками и улыбались! Все это приносило огромную радость, как будто исчезли все разногласия и другие проблемы, все были объединены единым духом – мы должны охватить все народы в разных странах мира Трехангельской вестью! «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14).

Подобное действо не только приносит радость, погружая нас в атмосферу глобальности нашего движения, поддержки членов Церкви с разных уголков мира, но также помогает ощутить атмосферу Неба! Люди с разных стран будут встречать Иисуса, грядущего на облаках! От Северной Кореи до Африканского континента, от Скандинавских стран до островных государств, от Латинской Америки до Австралии – верные дети Божьи будут наслаждаться общением с Творцом Вселенной всю вечность! Какой же это будет праздник! Какой парад наций, какое торжество! Разумом невозможно постичь всего, что будет. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). А пока мы можем радоваться таким встречам, объятиям с нашими братьями и сестрами со всего мира, даже с теми, с кем мы встречаемся впервые! Как же велик наш Господь! Как благословенны те, кто принадлежит к этому всемирному движению Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня!

Мы не знаем, что ждет нас в будущем, какие испытания и катаклизмы обрушатся на наш мир. Совершенно очевидно, что они будут, но сегодня великий Бог преподнес нам чудесный подарок – встречи с братьями и сестрами, объятия друзей, улыбки и счастье личной встречи. Давайте будем благодарны Ему за это! Мы не знаем, когда встретимся в этой жизни, но мы будем ждать и верить, что однажды на стеклянном море мы все будем петь песнь победы! А пока мы будем знакомить людей с Божьей любовью!

Иисус грядет скоро! Включайся в служение! По всему миру есть твои братья и сестры, которые еще в более трудных условиях делятся вестью Евангелия. Не останемся в стороне! Станем частью Всемирного движения! «Все народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся перед Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса, – Ты, Боже, един Ты» (Пс. 85:9-10).