Что важно не утратить?

Начался 4-день 61-й Сессии Генеральной Конференции Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Вы уже, наверное, смогли немного представить себе ежедневную жизнь со всем ее бурным потоком событий, обилием новостей и разнообразием задач, которые стоят перед многими участниками. Тем, кто находится здесь, на месте проведения съезда, даже напрягать воображение не приходится, потому что перед нами горная река, которая стремительно захватывает нас в водоворот встреч с огромным количеством людей на самых разных мероприятиях.

Как во всем этом не позволить главному отойти на второй план? Что важно не упустить из виду? Согласитесь, очень легко в этом бесконечном потоке информации, интенсивном ритме жизни и многозадачности несколько утратить чувство спокойствия в Боге, чувство смирения перед Ним, уверенности в Его присутствии в нашей жизни.

Слава Богу, что организаторы съезда уделяют много времени молитве – делегаты имеют возможность участвовать в молитвенных встречах в течение дня, а также объединяться для молитвы в группы по два-три человека в перерывах между деловыми встречами. Есть специальная молитвенная комната, в которой братья и сестры поют, молятся вместе и по отдельности. На столиках лежат книги о молитве, стоит корзинка для особых молитвенных нужд, на стене висит креативная карта городов, за которые можно помолиться, похожая на карту метро. Кроме того, одна из стен увешана яркими фотографиями достопримечательностей-символов городов, жители которых нуждаются в молитвенной поддержке. В комнате много пространства как для молитв в группах, так и для личных молитв. Слава Богу также за чудесные проповеди, которые призывают нас не терять из виду Источник нашего спасения, Иисуса Христа!

Наблюдая за всеми благословениями, которые Господь изливает на Свою Церковь, мы не можем не вспомнить слова псалмопевца: «То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:5). Господь бесконечно благ к нам, и мы не можем не смиряться, видя Его величие во всем вокруг нас, даже в мелочах нашей жизни.

Иметь смирение перед Богом – значит осознавать свою зависимость от Господа и понимать, что мы постоянно нуждаемся в Его поддержке, силе, водительстве и мудрости.

Крепкие личные отношения с Богом, служение Ему и людям — один из секретов счастливой̆ жизни, а мы знаем, что только счастливый̆ человек может передать счастье другим. Но как важно в нашем служении, в постоянной занятости в деловых вопросах разного уровня, даже здесь во время проведения Сессии Генеральной Конференции иметь это чувство смирения, смирения перед Богом и друг перед другом.

Мудрый Соломон когда-то сказал: «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе» (Притч. 18:12). В футболе говорят: «Пока мяч у нас, нам не забьют». Перефразируя это выражение, мы можем сказать: «Пока мы на коленях, мы не упадем». Находиться в смирении перед Богом – это лучшая защита от нападок врага.

По своей насыщенности эта неделя Сессии Генеральной Конференции для Всемирной Церкви и ее служителей занимает одно из первых мест среди прочих мероприятий. Очень жесткий график, желание все успеть, вовремя проголосовать, все увидеть и услышать, при этом ничего не забыть, да и ощущение важности происходящего и своей роли в этом процессе иногда может заглушить голос Духа Святого, и мы можем неосознанно отодвинуть духовное, вечное на второй план.

Давайте не забывать – наша сила в молитве, наша сила в смирении! Быть смиренным значит полностью зависеть от Слова и от водительства Духа. «Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением» (Пс. 149:4). Алехандро Буйон в своей книге «Дорога мудрости» написал такие слова: «Как мудры те, кто сохраняет скромность, даже когда жизнь возносит их на вершины успеха! Как глупо поддаться очарованию собственных побед и удач, возомнить себя полубогом, неуязвимым и вечным, забыть о том, что ты всего лишь творение — недолговечное и смертное».

Легко говорить эти слова кому-то, но труднее применить их к себе. Время для молитвы, чтения Слова Божьего – это уникальная возможность покориться воле Божьей, смириться перед Создателем и идти по жизни с радостью в сердце от осознания того, что Сам Бог ведет нас! «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас» (Иак. 4:10).