Любовь к ближнему. Когда результаты?

Что приносит нам 3-й день Сессии Генеральной Конференции Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня? Мы уже услышали отчет Казначея ГК, были приняты многочисленные поправки к Рабочему курсу ГК и другим важным документам, выбраны вице-президенты, заместители Исполнительного секретаря и Казначея, а также директора Отделов Генеральной Конференции. Если говорить об ощущениях участника, то они сопряжены прежде всего с очень плотным графиком – начало деловых встреч в 7:45 утра, а окончание ближе к десяти часам вечера. Второе – это очень длинные дискуссии почти после каждого вопроса, нуждающегося в голосовании. Это, конечно, немного похоже на встречи Всемирной Церкви АСД в рамках Годичного совещания, но все с пониманием относятся к тем братьям и сестрам, которые хотят высказаться.

Атмосфера внутри помещений прохладная – кондиционеры упрекнуть в плохой работе нельзя, хотя горячие дискуссии немного согревают активную часть делегатов. А вот на улице наступают жаркие дни с повышенной влажностью – дождь радовал нас недолго. Мало-помалу кому-то все-таки удается выкроить минут сорок-пятьдесят во время обеда или ужина для прогулки по городу. Некоторые были замечены при попытке забраться на верх знаменитой арки Сент-Луиса, другие делегаты и семьи ограничились простой прогулкой по парку. На самом деле, из-за того, что настоящий съезд проходит в сжатые по времени сроки, рабочая нагрузка на каждый день просто колоссальная, поэтому такие короткие моменты привносят свое приятное послевкусие. Создается нормальная живая обстановка.

Опыты невероятно удивительных и неожиданных встреч происходят повсюду. Отделом образования ГК был организован совместный ужин для президентов адвентистских вузов со всех континентов и стран, а также директоров Отдела образования всех дивизионов мира. Это красиво оформленное и значимое мероприятие, на котором встречаются люди, которые по большей части и задают направление всей системе адвентистского образования в мире. На этом мероприятии встречаешь друзей из Северной и Латинской Америки, из разных стран Африканского континента, из Австралии, Южной Кореи, Швейцарии, Великобритании и многих других стран Европы – всех в буквальном смысле не перечислить. Вот на таких встречах порой и случаются сюрпризы, те опыты, которые не могут не вдохновлять. Одним из них я хотел бы сегодня с вами поделиться.

После окончания ужина, кратких приветствий и объятий, быстрых рукопожатий – всем делегатам нужно успеть вернуться в главный зал для участия в очередной вечерней сессии – ко мне подошел один человек. На бейджике я прочитал, что это наш брат из Адвентистского университета в Эфиопии. Мы познакомились, разговорились. Он спросил, откуда я. Я представился, рассказал о служении в Евро-Азиатском дивизионе, на что он ответил на довольно-таки неплохом русском языке, что бывал в одной из стран нашего дивизиона. После этого он добавил несколько слов на украинском языке! Конечно, в статье не передать всего – это надо прочувствовать: перед вами стоит пастор из Африки, который, по вашим ощущениям, никак не может разговаривать на славянских языках. Этот только что открывшийся факт направил наш разговор в совершенное другое русло, придав ему нужную динамику и соответствующий эмоциональный фон. Оказывается, с 1979 по 1984 годы Сафаво учился в Украине, в одном из харьковских вузов. И тут в нашем разговоре наступил момент кульминации. Я сказал ему, что мы с супругой родились и выросли в этом прекрасном городе, а мои родители живут там прямо сейчас! Теперь настало время ему удивленно подпрыгнуть с характерным «вау!». Мы обнялись, сфотографировались, он поделился тем, как члены Церкви в Харькове принимали его у себя дома, относились к нему, как к своему родному сыну, как он благодарен всем тем людям, которые тогда, более сорока лет назад, проявили к нему такую любовь и теплоту. Он заверил, что переживает о том, что происходит в «его стране Украине», и они всей семьей регулярно молятся о мире, о защите для наших братьев и сестер.

Бог велик, и Он дает нам мягкое доброе сердце, сердце, способное проявить доброту и любовь к нашим ближним. Сколько раз мы были в чужих для нас странах и незнакомых городах! Сколько раз мы были свидетелями того, что наша Церковь едина в своей любви и готовности проявить заботу о ближнем! Нас всегда с любовью принимали, предлагали разделить радость общения за обеденным столом, обеспечивали комфортный ночлег, благодаря чему мы всегда были уверены, что независимо от того, где мы окажемся, мы не останемся одни. Мы единая Церковь, готовая показать на деле любовь Божью. «Даю вам новую заповедь: любите друг друга! Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. И если будет любовь между вами, все будут знать, что вы – ученики Мои» (Ин. 13:34-35, ИПБ).

Пусть Бог поможет нам открыть свои сердца для Духа Святого, чтобы наше практическое христианство оказывало такое же влияние на жизнь людей вокруг нас, как и служение рядовых членов Церкви в Харькове на жизнь будущего Президента Адвентистского университета в Эфиопии!